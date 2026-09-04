Москва4 сен Вести.Жителей России объединяют 17 духовно-нравственных ценностей, среди которых жизнь, крепкая семья, единство народов, права и свободы человека, достоинство и другие. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече из цикла "Родина - это люди" на тему "Наши ценности".

В их числе крепкая семья, жизнь, достоинство, права и свободы человека, единство народов. Их всего 17 сказала она

Голикова подчеркнула, что эти ценности универсальны для каждого гражданина России.

Ранее главные ценности россиян назвал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.