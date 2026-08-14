Москва14 авг Вести.Средний суммарный коэффициент рождаемости в России составляет 1,352 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что для простого воспроизводства населения показатель должен быть значительно выше. По ее словам, для сохранения численности населения необходим коэффициент 2,1.

Это количество детей на одну женщину, находящуюся в репродуктивном возрасте. Должно быть 2,3, чтобы население просто оставалось постоянным - 2,1, а на сегодняшний день - 1,352. Соответственно, есть куда стремиться. Это среднероссийский показатель сказала Голикова

Вице-премьер и глава Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 14 августа, посетили Южно-Уральский государственный медицинский университет. Там они пообщались с командирами студенческих отрядов Всероссийского студенческого медицинского проекта "Клиника".

Ранее Голикова заявила, что демографическая ситуация в России непростая, но тем не менее находится под контролем.