Москва13 авгВести.Демографическая ситуация в России непростая, но тем не менее поддается контролю. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
В ходе рабочей поездки в Свердловскую область вице-премьер указала, что приумножение населения является одним из национальных приоритетов, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.
У нас непростая демографическая ситуация, но тем не менее она подконтрольнасказала она в беседе с журналистами
Голикова отметила, что Свердловская область опережает Россию по суммарному коэффициенту рождаемости на 7%.
Но мы бы хотели, чтобы с развитием инфраструктуры все-таки количество родов и количество вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность в Свердловской области, потому что, еще раз подчеркну, детьми сильна страназаключила зампред правительства
Ранее о демографической ситуации в стране высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.