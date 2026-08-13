Голикова: демографическая ситуация в России непростая, но подконтрольная

Голикова прокомментировала демографическую ситуацию в России Голикова: демографическая ситуация в России непростая, но подконтрольная

Москва13 авг Вести.Демографическая ситуация в России непростая, но тем не менее поддается контролю. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В ходе рабочей поездки в Свердловскую область вице-премьер указала, что приумножение населения является одним из национальных приоритетов, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.

У нас непростая демографическая ситуация, но тем не менее она подконтрольна сказала она в беседе с журналистами

Голикова отметила, что Свердловская область опережает Россию по суммарному коэффициенту рождаемости на 7%.

Но мы бы хотели, чтобы с развитием инфраструктуры все-таки количество родов и количество вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность в Свердловской области, потому что, еще раз подчеркну, детьми сильна страна заключила зампред правительства

Ранее о демографической ситуации в стране высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.