Москва6 сен Вести.Посещение монастырей, храмов, а также знакомство со святынями регионов является интересным форматом для духовно-нравственного воспитания школьников. Об этом ИС "Вести" заявил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Знакомство со святынями регионов, в которых проживают наши школьники, так называемое духовное краеведение было бы полезным. Посещение монастырей, паломническая деятельность... я считаю, что этот формат интересен ребятам. Общение с духовенством при посещении монастырей и храмов, неформальное знакомство с жизнью обителей - то, что может обогатить. И, возможно, ребята захотят посетить эти места уже вместе со своими родителями отметил он

Священнослужитель отметил, что Русская православная церковь открыта для общения с молодежью.