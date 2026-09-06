Москва6 сенВести.Посещение монастырей, храмов, а также знакомство со святынями регионов является интересным форматом для духовно-нравственного воспитания школьников. Об этом ИС "Вести" заявил митрополит Псковский и Порховский Матфей.
Знакомство со святынями регионов, в которых проживают наши школьники, так называемое духовное краеведение было бы полезным. Посещение монастырей, паломническая деятельность... я считаю, что этот формат интересен ребятам. Общение с духовенством при посещении монастырей и храмов, неформальное знакомство с жизнью обителей - то, что может обогатить. И, возможно, ребята захотят посетить эти места уже вместе со своими родителямиотметил он
Священнослужитель отметил, что Русская православная церковь открыта для общения с молодежью.
Это и творчество, спорт, добровольческое движение, служение ближним. Поэтому уметь говорить с молодежью на одном языке, при этом не теряя сути евангельской истины - это важноподчеркнул он