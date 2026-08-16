Митрополит Савва заявил, что в РФ нужно популяризовать пример идеальной семьи Митрополит Савва: в РФ необходимо популяризовать пример идеальной семьи

Москва16 авг Вести.Для повышения рождаемости в России необходимо популяризовать пример идеальной семьи. Об этом ИС "Вести" заявил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Необходима популяризация в средствах массовой информации именно идеальной, замечательной, хорошей семьи. Потому что часто, когда видишь некоторые фильмы современные, то институт семьи там, ну, мягко сказано, подорван. Потому что проповедуется какая-то определенная вседозволенность, женщина ставится в неприглядное состояние, мужчины тоже. И вот таких замечательных, хороших образцов даже в средствах массовой информации нечасто увидишь. Хотя в жизни они есть сказал он

Также митрополит добавил, что из информационной повестки нужно постараться убрать деструктивную пропаганду, направленную относительно семьи.

Плюс, как мне видится, очень важно в наше время, с чем я и столкнулся среди молодых людей – это научить их, как теперь вести семью, как ее создавать, как воспитывать детей… Молодые люди боятся заводить семьи, потому что они не знают, что делать с детьми заключил он

Ранее телеведущая, общественный деятель Наталья Москвитина заявила, что для русских людей отсутствие семьи и близких по духу людей – это катастрофа.