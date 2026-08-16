Москва16 авг Вести.Для русских людей отсутствие семьи и близких по духу людей - это катастрофа. Такое мнение озвучила ИС "Вести" телеведущая, общественный деятель Наталья Москвитина.

По ее словам, в РФ необходимо укреплять институт семьи, так как без нее человек в обществе не выстоит.

Мужчина делает предложение, мужчина говорит: "Я хочу детей, я хочу, чтобы ты носила мою фамилию". Женщина, конечно, будет только рада рожать детей. И когда она встречает от супруга вот эту колкую и неправильную фразу "решай сама", то это трещина в том числе и к дальнейшему разводу … Вообще для нас, для русских людей, очень важно, чтобы дома было комфортно и дома тебя ждали. Вот нам даже психологи по большому счету не нужны. Нам важно, как на рабочем месте даже не уровень зарплаты как таковой, а вот как нас воспринимают коллеги, ждут ли нас дома. Для нас вот эта вот атмосфера - это самое важное. И если человек не будет иметь семью близких по духу людей дома, то это большая катастрофа сказала она

Ранее Наталья Москвитина заявила, что до 90% семей, оказавшихся на грани развода, можно спасти.