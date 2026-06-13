Москва13 июнВести.В России необходимо рассмотреть вопрос об увеличении сроков бракоразводного процесса в два раза: в случае наличия детей в семье с трех до шести месяцев, а при их отсутствии - с одного до трех месяцев. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по соцполитике Наталия Косихина.
По ее словам, которые приводит ТАСС, в ряде случаев, если нет детей и имущественных споров, брак можно расторгнуть за один месяц, в остальных ситуациях процесс зачастую занимает около трех месяцев.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос об увеличении сроков бракоразводного процесса минимум в два разасказала Косихина
Сенатор подчеркнула, что многие решения о расставании принимаются сгоряча, и спустя время люди начинают искренне сожалеть о содеянном.
Для предотвращения юридического разрушения семей необходимо дать супругам больше времени на раздумья, заключила Косихина.
20 апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что супругам нужно давать время обдумать решение о разводе, поэтому бракоразводный процесс не должен быть слишком простой процедурой.