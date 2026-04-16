Член ОП Машаров: наличие ребенка до года может быть поводом для отказа в разводе

Москва16 апр Вести.Суд имеет право отказать в расторжении брака при беременности супруги или наличии в семье ребенка младше одного года, сообщил ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

Расторжение брака по инициативе супруга не допускается, если супруга беременна или в семье есть ребенок младше одного года, а жена возражает против развода отметил общественник

Он также добавил, что женщина может подавать на развод безо всяких ограничений: для нее беременность или наличие младенца не станут юридическим препятствием.

Также суд может оказаться разводить супругов, если не оплачена госпошлина, спор не подсуден данной инстанции или исковое заявление составлено неправильно, уточнил Машаров.