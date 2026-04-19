Эксперт: отец может получить маткапитал, если мать лишили родительских прав Эксперт Зайков: отец может оформить маткапитал на себя, если мать утратила права

Москва19 апр Вести.Отец ребенка вправе оформить материнский капитал на себя, но только в строго определенных законом случаях. Например, если мать лишена родительских прав. Об этом ТАСС рассказал эксперт Президентской академии Сергей Зайков.

Отец может оформить его на себя, если мать утратила это право или изначально не могла им воспользоваться. Например, если отец является единственным усыновителем ребенка, если мать умерла или объявлена умершей, лишена родительских прав или совершила преступление против ребенка, или если право матери на маткапитал прекращено по другим основаниям, установленным законом пояснил Зайков

Эксперт добавил, что при разводе сертификат остается у матери, даже если ребенок проживает с отцом. "Если мать жива и не лишена прав, сертификат оформляется на нее, даже если родители разведены и ребенок проживает с отцом или матерью отдельно", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, материнский капитал нельзя разделить между детьми в виде денежной выплаты, но можно выделить доли в жилье. Также средства нельзя тратить на косметический ремонт дома, однако разрешено направлять их на реконструкцию с целью увеличения жилой площади.