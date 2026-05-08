Адвокат объяснил, как место жительства детей влияет на недвижимость при разводе Барканов: место жительства ребенка не решает судьбу недвижимости при разводе

Москва8 мая Вести.Место проживание ребенка никак не повлияет на "судьбу" недвижимости в случае расторжения брака. Об этом рассказал адвокат Александр Барканов.

В беседе с NEWS.ru он указал, что исключением является ситуация, если ранее был заключен брачный договор.

Совместно нажитое жилье делится поровну между бывшими супругами, независимо от того, с кем живут дети. Исключение — брачный договор или редкие случаи, когда суд может немного отступить от равенства долей в интересах детей, но не лишит второго партнера его доли объяснил эксперт

Он добавил, что при использовании материнского капитала ребенок может получить отдельную часть.

