Эксперт рассказала о категории людей, которых нельзя выселить через суд

Эксперт назвала категории жильцов, которых нельзя выселить через суд Эксперт рассказала о категории людей, которых нельзя выселить через суд

Москва24 июн Вести.О том, граждан каких категорий не получится выписать из квартиры даже в судебном порядке, рассказала ИС "Вести" эксперт Службы правового консалтинга компании ГАРАНТ Мария Рижская.

Регистрация по месту жительства не имеет срока окончания. Снять себя с регистрационного учета гражданин может только добровольно. По закону собственник не всегда вправе выписать не собственника по своей инициативе, отметила эксперт.

Кого ни при каких условиях нельзя выписать из жилого помещения? Во-первых, гражданина, отказавшегося от участия в приватизации жилого помещения. Кроме того, нельзя снять с регистрационного учета даже в судебном порядке гражданина, получившего право пожизненного проживания на условиях какого-либо договора. Например, договор пожизненной ренты, того же брачного договора. Ну и также достаточно сложно решаются вопросы о снятии с регистрационного учета несовершеннолетних сказала Рижская

Она также рассказала, по каким причинам могут отказать в постановке на временных регистрационный учет.