Эксперт рассказала, почему госорганы отказывают во временной регистрации Эксперт назвала причины отказа госорганов во временной регистрации

Москва24 июн Вести.Эксперт Службы правового консалтинга компании ГАРАНТ Мария Рижская рассказала ИС "Вести", по каким причинам заявителю могут отказать в постановке на временный регистрационный учет.

Оформить временную регистрацию можно почти в любое жилое помещение. Однако при этом существует ряд законных оснований для отказа, отметила эксперт.

Какая-то недостоверная либо неполная информация, указанная в заявлении о регистрации. Какое-то имеющееся у гражданина подтвержденное официальными документами ограничение на свободу передвижения в пределах Российской Федерации. Также одним из оснований для отказа будет предоставление заявителем в качестве документа, удостоверяющего личность, например,… недействительного документа, либо документа, срок действия которого менее срока предоставления услуги по регистрации пояснила Рижская

Она также рассказала, каких граждан не получится снять с регистрационного учета даже в судебном порядке.