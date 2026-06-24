Москва24 июнВести.Эксперт Службы правового консалтинга компании ГАРАНТ Мария Рижская рассказала ИС "Вести", по каким причинам заявителю могут отказать в постановке на временный регистрационный учет.
Оформить временную регистрацию можно почти в любое жилое помещение. Однако при этом существует ряд законных оснований для отказа, отметила эксперт.
Какая-то недостоверная либо неполная информация, указанная в заявлении о регистрации. Какое-то имеющееся у гражданина подтвержденное официальными документами ограничение на свободу передвижения в пределах Российской Федерации. Также одним из оснований для отказа будет предоставление заявителем в качестве документа, удостоверяющего личность, например,… недействительного документа, либо документа, срок действия которого менее срока предоставления услуги по регистрациипояснила Рижская
Она также рассказала, каких граждан не получится снять с регистрационного учета даже в судебном порядке.