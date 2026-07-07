Эксперт Бобкова: отказ при приеме на работу не всегда связан с отбором резюме

Эксперт Бобкова назвала скрытые причины отказов при приеме на работу Эксперт Бобкова: отказ при приеме на работу не всегда связан с отбором резюме

Москва7 июл Вести.Причины отказа при приеме на работу не всегда связаны с автоматизированным отбором резюме. Решения работодателей обычно основаны на определенной логике, однако она не всегда очевидна для соискателей, заявила HR-эксперт и карьерный консультант Галина Бобкова.

По ее словам, которые приводит KP.ru, наниматели не имеют права указывать в вакансиях некоторые требования, такие как пол или возраст кандидата.

Но если они не соответствуют ожиданиям работодателя, то такое резюме сразу уйдет в папку "отказать" сказала Бобкова

Эксперт подчеркнула, что у работодателя обычно есть набор внутренних требований к кандидату, однако их перечисление сделало бы описание вакансии слишком громоздким.

21 июня независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что желание работать и развиваться в профессии – это основное качество соискателя, на которое обращает внимание работодатель, а главная проблема, с которой сталкиваются компании, заключается в отсутствии длительной мотивации у работников.