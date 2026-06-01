Эксперт предупредила, какая информация из соцсетей может отпугнуть работодателя Агрессия и дискриминация. Эксперт рассказала, что может отпугнуть работодателя

Москва1 июн Вести.Работодатель обращает особое внимание на посты кандидата, в социальных сетях во время проверки его профиля. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Она добавила, что работодатель также может искать информацию, которая расходится с той, что указана в резюме.

Работодатели смотрят прежде всего не только на профессиональные навыки, но и на культурную совместимость, уровень зрелости, потенциальные риски для компании, например, агрессию, дискриминационные высказывания, недостоверные данные в образовании, об опыте, приверженность к каким-то радикальным, например, течениям. Особенное внимание, естественно, компания обращает на открытые посты, комментарии, в том числе и многолетней давности рассказала Лоикова

Она добавила, что анализу сейчас подвергается и образ жизни кандидата.

Фокус внимания на подписке в группах, на публичной странице, фото, видео, контент, который демонстрирует образ жизни кандидата. И вот здесь как раз смотрят на противоречия с резюме ... Например, кандидат пишет о серьезном отношении к работе, а в соцсетях у него могут, например, быть постоянные жалобы на руководство, истории о больничных для отдыха и так далее объяснила Лоикова

