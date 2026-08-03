Юрист Чирикова объяснила, нужно ли съезжать после смерти владельца квартиры Юрист Чирикова: смерть собственника не прекращает договор аренды жилья

Москва3 авг Вести.Смерть собственника квартиры не является основанием для прекращения договора найма, а арендатор не обязан освобождать жилье до окончания срока действия соглашения. Об этом RT рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

По словам юриста, после принятия наследства права и обязанности по договору найма переходят к наследникам. Они получают право на получение арендной платы, но обязаны соблюдать условия заключенного договора.

Чирикова отметила, что переводить деньги человеку, который называет себя наследником, только на основании его слов не следует. Она рекомендовала попросить свидетельство о праве на наследство, а если наследников несколько – получить их совместное распоряжение о том, кто будет принимать платежи.

Если права на наследство еще не оформлены или между претендентами возник спор, арендную плату можно внести на депозит нотариуса. В таком случае обязательство по оплате будет считаться исполненным.

Эксперт также подчеркнула, что требование срочно освободить квартиру только из-за смерти собственника не соответствует закону и при необходимости может быть оспорено в суде.