Финансист назвала законный способ снять деньги с карты умершего человека Финансист Ермилова: получить средства умершего человека можно через нотариуса

Москва4 авг Вести.Распространенное мнение о том, что средства умершего человека пропадают или переходят банку, ошибочно, заявила международный финансовый советник Мария Ермилова.

Утрата близкого человека вызывает у его родственников не только глубокие эмоциональные переживания, но и ставит перед ними ряд финансовых вопросов, одним из которых является возможность использования банковской карты умершего и доступ к его счетам, отметила эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Она пояснила, что с момента официального уведомления о смерти все средства на счетах покойного становятся частью наследственной массы.

Знание ПИН-кода или доступ к мобильному банку не дает права распоряжаться деньгами после смерти владельца. Законный способ – только через нотариуса сказала Ермилова

Банк блокирует все операции по счетам и картам сразу после получения информации из Федеральной налоговой службы (ФНС), что делает невозможным снятие наличных, перевод средств или использование ранее выданной доверенности.

При этом деньги остаются в сохранности, а проценты по срочным вкладам продолжают начисляться до момента их выплаты наследникам.

Получить доступ к деньгам можно только после оформления свидетельства о праве на наследство, заключила Ермилова.

Эксперт по финансово-правовой безопасности Сергей Елин раскрыл способ быстро разблокировать банковскую карту.