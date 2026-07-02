Юрист разъяснил механизм перехода долгов по кредитам по наследству Юрист Виноградов рассказал, в каких случаях долги переходят по наследству

Москва2 июл Вести.В российском законодательстве нет нормы об автоматическом переходе долгов умершего по кредитам на членов его семьи. Однако наследники, вступая в наследство, должны будут погасить задолженность, если она есть. Об этом рассказал член Общественной палаты России, доктор юридических наук Вадим Виноградов.

В беседе с RT юрист подчеркнул, что важную роль играет объем полученного наследства. Банк не имеет права взыскивать с наследника больше средств, чем сумма полученных гражданином активов.

Ответственность ограничена стоимостью перешедшего им наследственного имущества. Иными словами, если гражданин получил в наследство квартиру, автомобиль, денежные средства, к нему переходят и долговые обязательства умершего в пределах стоимости наследства пояснил Виноградов

Если общая сумма активов оставляет, например, один миллион рублей, а задолженность умершего перед банком 1,5 миллиона рублей, то финансовая организация не сможет взыскать всю сумму с наследника. Вступивший в наследство гражданин будет должен банку лишь один миллион рублей, уточнил Виноградов.

Ранее эксперты напомнили россиянам, что пенсионеры относятся к категории лиц, которые могут претендовать на обязательную долю в наследстве. Она положена им несмотря на то, что написано в завещании, если оно есть.