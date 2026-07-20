Стало известно, у кого россияне чаще всего берут в долг

Родственники или банки: куда россияне обращаются, если нужны деньги в долг Стало известно, у кого россияне чаще всего берут в долг

Москва20 июл Вести.Россияне предпочитают не брать в долг вообще, а если такая необходимость возникает, то идут к родственникам, а не в банки. Таковы результаты опроса, проведенного на сайте KP.ru среди полутора тысяч респондентов.

Согласно данным опроса, 38% участников заявили, что никогда не берут в долг. Однако реальная картина, по мнению экспертов, выглядит иначе. Как заявил финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс, "возможно, те, кто залазят в долги, не читают "Комсомольскую правду".

Я недавно анализировал платежи в продуктовом магазине и поразился: за последние пять лет исчезли дебетовые карты. Практически все платежи — с кредитных сказал он

При этом опрос показал, что за крупными суммами люди идут прежде всего к родственникам (31%), тогда как в банк обращаются 23% респондентов. Друзьям готовы довериться 19%, коллегам — лишь 5%. Микрофинансовые организации (МФО) оказались на последнем месте: туда обращается только 1% опрошенных.

Родственникам не надо платить такие высокие проценты, как в банке, родственника можно попросить подождать с возвратом, с промежуточными платежами, если они предусмотрены пояснил Власс

Однако эксперт предупреждает: дать в долг близкому человеку зачастую означает "попрощаться с деньгами".

Юристы советуют оформлять даже дружеские займы документально. Адвокат Максим Парасочка рекомендует три способа: простая расписка, договор займа или нотариальное удостоверение. Последний вариант позволяет при задержке платежа обращаться сразу к судебным приставам без долгих судебных тяжб.

По словам эксперта, физлица вправе давать деньги под любой процент, но заемщик может оспорить чрезмерно высокую ставку в суде как кабальную. Базовой считается ставка рефинансирования ЦБ.

Практика последних лет показала, что за деньгами проще пойти в банк. И даже когда банк угрожает, он не так страшен, как МФО резюмировал Власс

Ранее россиянам рассказали, когда следует идти в суд за реструктуризацией долга.