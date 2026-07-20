Москва20 июлВести.При наличии ипотеки и крупной суммы задолженности физлицу стоит рассмотреть возможность применения судебной реструктуризации, рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.
В беседе с NEWS.ru она отметила, что в начале процедуры следует попросить банк об отсрочке платежа или увеличении срока кредитования.
При наличии ипотеки и крупной суммы задолженности следует рассмотреть возможность судебной реструктуризации. В этом случае срок выплат можно увеличить до трех — пяти летуказала Борисова
Это, по ее словам, позволит сократить размер ежемесячного платежа, а также "заморозить штрафы и пени на время действия плана".
Рефинансирование задолженности, как отметила эксперт, может стать альтернативой реструктуризации. Указанный процесс предполагает поиск банка, который предложит заемщику более длительные сроки кредитования и щадящий размер выплат.
Еще одной мерой может стать внесудебное банкротство, оформляемое через МФЦ. Оно доступно при сумме долга от 25 тысяч до 1 млн рублей, но при отсутствии официального дохода и имуществасказала Борисова
Она заметила, что длительность процедуры составляет шесть месяцев.