Экономист Борисова: реструктурировать долг через суд можно при наличии ипотеки

Россиянам объяснили, когда следует идти в суд за реструктуризацией долга Экономист Борисова: реструктурировать долг через суд можно при наличии ипотеки

Москва20 июл Вести.При наличии ипотеки и крупной суммы задолженности физлицу стоит рассмотреть возможность применения судебной реструктуризации, рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

В беседе с NEWS.ru она отметила, что в начале процедуры следует попросить банк об отсрочке платежа или увеличении срока кредитования.

При наличии ипотеки и крупной суммы задолженности следует рассмотреть возможность судебной реструктуризации. В этом случае срок выплат можно увеличить до трех — пяти лет указала Борисова

Это, по ее словам, позволит сократить размер ежемесячного платежа, а также "заморозить штрафы и пени на время действия плана".

Рефинансирование задолженности, как отметила эксперт, может стать альтернативой реструктуризации. Указанный процесс предполагает поиск банка, который предложит заемщику более длительные сроки кредитования и щадящий размер выплат.

Еще одной мерой может стать внесудебное банкротство, оформляемое через МФЦ. Оно доступно при сумме долга от 25 тысяч до 1 млн рублей, но при отсутствии официального дохода и имущества сказала Борисова

Она заметила, что длительность процедуры составляет шесть месяцев.