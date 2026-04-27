ЦБ сообщил о почти двукратном росте объема рассрочки в России до 500 млрд рублей

Объем рассрочки в России вырос почти в два раза — до 500 млрд рублей ЦБ сообщил о почти двукратном росте объема рассрочки в России до 500 млрд рублей

Москва27 апр Вести.Общий объем выданной рассрочки в России достиг отметки в 500 миллиардов рублей, что почти в два раза превышает показатель 2024 года. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью изданию "Эксперт".

По данным, которые мы запрашиваем у четырех крупных банков и двух маркетплейсов, рост к объемам 2024 года практически двукратный. Объем выдач достиг 500 млрд рублей пояснила она, комментируя ситуацию с рассрочкой

Данилова подчеркнула, что рассрочка по сути является кредитом, который необходимо погашать, как и любой другой долг. Представитель ЦБ отметила необходимость обеспечения прозрачности при предоставлении рассрочки. Она сообщила, что компании, предоставляющие рассрочку, уже начали направлять сведения о долгах более 50 тысяч рублей в кредитные бюро. При этом финансовые организации на данный момент не обязаны принимать во внимание такую информацию при расчете кредитной нагрузки клиентов. Данилова пояснила, что введение подобного требования для банков ожидается с марта 2027 года.

С 1 апреля 2026 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность сервисов рассрочки. Согласно документу, продавцам и операторам запрещено устанавливать различные цены на одинаковые товары, работы или услуги в зависимости от способа оплаты — в рассрочку или наличными.

Кроме того, закон ограничивает размер штрафов, которые операторы могут взимать с пользователей. При превышении задолженности по рассрочке свыше 50 тысяч рублей информация о таком долге должна передаваться в бюро кредитных историй.

Также норматив предусматривает сокращение максимального срока рассрочки: с 1 апреля 2026 года он установлен в шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года предполагается уменьшение срока до четырех месяцев.