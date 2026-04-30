Слуцкий предложил банкам проактивно предлагать клиентам меры по снижению долга В ЛДПР предложили банкам проактивно предлагать заемщикам меры по снижению долга

Москва30 апр Вести.Лидер парламентской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе Минфина Антону Силуанову с предложением закрепить за кредитными организациями обязанность предлагать заемщикам с финансовыми трудностями меры по снижению долговой нагрузки, включая реструктуризацию задолженности и кредитные каникулы.

ЛДПР предлагает ввести обязанность кредитных организаций по проактивному предложению заемщикам, находящимся в трудной жизненной ситуации, применения мер реструктуризации их задолженности или кредитных каникул, в том числе при появлении признаков неплатежеспособности сказано в обращении

Предлагается обязать банки при согласии заемщика уменьшать процентную ставку вслед за ключевой ставкой и удлинять срок кредитования, чтобы снизить ежемесячный платеж. Меры должны запускаться при просрочке от 60 дней или высокой долговой нагрузке, не дожидаясь заявки должника.

В разговоре с ТАСС Слуцкий подчеркнул, что сегодняшние меры поддержки носят заявительный характер, и многие заемщики либо не знают о них, либо не успевают вовремя ими воспользоваться. Это приводит к росту просроченной задолженности.

На сегодняшний день общий долг россиян перед банками составляет 36,3 трлн рублей. Это как если бы каждый работающий человек взял в среднем кредит на 489 тыс. рублей. В половине регионов страны люди должны банкам больше, чем зарабатывают за полгода. Просроченная задолженность выросла до 1,65 трлн рублей - почти на треть за год подчеркнул депутат

Как считает Слуцкий, предлагаемый механизм позволит уменьшить объем просроченной задолженности, поправить дела заемщиков и сократить риски для банковского сектора, связанные с невозвратом кредитов.