ЛДПР выступила за создание федеральной программы по ремонту спортплощадок ЛДПР предложила восстановить спортивные площадки по всей стране

Москва11 июн Вести.ЛДПР выступила с инициативой по восстановлению спортивной инфраструктуры в российских регионах, уделив особое внимание малым городам, селам и деревням. Об этом ИС "Вести" сообщил лидер партии, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, многие дворовые и городские спортивные площадки находятся в неудовлетворительном состоянии – футбольные поля требуют ремонта, тренажеры выходят из строя, а часть объектов оказывается недоступной для жителей.

Спортивная инфраструктура откровенно разрушается. Особенно в малых городах, селах и деревнях. Там, как вы говорите, – "полный кринж"… Чтобы прекратить это безобразие, мы предлагаем совершенно конкретные шаги сказал Слуцкий

Для решения проблемы ЛДПР предлагает запустить федеральную программу восстановления спортивных площадок по всей стране, отметил Слуцкий. Кроме того, депутаты считают необходимым ежегодно выделять регионам субсидии на текущий ремонт и оснащение таких объектов.

Вместе с тем, по словам Слуцкого, предлагается создать единый реестр спортивных площадок. По замыслу, жители смогут сообщать через него о неисправностях и контролировать состояние спортивной инфраструктуры.

Лидер ЛДПР выразил уверенность, что молодежь поддержит меры, направленные на развитие массового спорта и создание комфортных условий для занятий физической культурой.

Думаю, что вы – молодые, красивые и смелые, – обязательно поддержите нас в этой работе подытожил Слуцкий

Ранее в мае ЛДПР выступила с предложением снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от цены жилья.