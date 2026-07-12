ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о доплатах для тренеров успешных спортсменов

ЛДПР предлагает доплачивать тренерам за успехи спортсменов ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о доплатах для тренеров успешных спортсменов

Москва12 июл Вести.ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий единый механизм установления выплат стимулирующего характера тренерам за успехи спортсменов, которых они тренируют.

Законопроект вносит изменения в статьи 22 и 38 федерального закона "О физической культуре и спорте" и предлагает установить единый механизм выплат за подготовку спортсменов, которым присвоены звания мастеров спорта, спортсменов, ставших победителями и призерами Олимпиады, Паралимпиады и Сурдлимпиады, чемпионатов России и мира.

Тренерам … гарантируются выплаты стимулирующего характера за подготовку спортсменов, которым присвоены спортивные звания "мастер спорта России международного класса", "мастер спорта России", "гроссмейстер России" а также спортсменов, ставших победителями и (или) призерами Олимпийских игр (Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр), чемпионатов мира и чемпионатов, первенств и (или) кубков России говорится в тексте законопроекта, документ имеется в распоряжении ИС "Вести"

Размер и условия выплат, согласно законопроекту, определяет правительство РФ с учетом уровня спортивного результата и этапа спортивной подготовки.

Тренеры – главное звено в подготовке спортсменов, и "именно они больше всех заслуживают достойной оплаты своего труда", однако на сегодняшний день федеральное законодательство "не гарантирует тренерам никаких поощрений за медали воспитанников", заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, указав на несправедливость такого положения вещей.

ЛДПР предлагает закрепить выплаты за высокие спортивные результаты как прямую обязанность федерального бюджета. Пока эта несправедливость не устранена, о развитии массового спорта и воспитании новых поколений чемпионов можно забыть. Мы обязаны вернуть людям уважение к их труду – иначе мы просто потеряем наш спорт подчеркнул Слуцкий

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что существующий механизм установления выплат "обуславливает существенную дифференциацию" условий доплат тренерам в зависимости от финансовых возможностей субъектов РФ и ведомственной принадлежности организации. В результате "создается неоднородность" выплат тренерам при равных результатах их профессиональной деятельности и вкладе в достижения спортсменов. Принятие законопроекта позволит сформировать единый механизм стимулирования тренеров.

Вступление законопроекта в силу предусматривается с 1 января 2027 года.