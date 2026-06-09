В ЕР назвали неправильным, что тренеру после занятий нужно писать много отчетов Депутат Госдумы Ревенко: нужно сократить бюрократическую часть тренерской работы

Москва9 июн Вести.Партии "Единая Россия" (ЕР) нужно заняться сокращением бюрократической части тренерского труда, неправильно, что сейчас после занятий тренерам приходится заполнять большое количество журналов и отчетов. Такое мнение в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" высказал заместитель руководителя фракции ЕР Евгений Ревенко.

По его словам, от тренеров поступает запрос на снижение бюрократической нагрузки.

Тренер в спортивной школе, когда проведет занятия, знаешь, что он делает потом? Он заполняет кучу журналов, а еще выставляет, выстраивает всех своих учеников, фотографирует их обязательно и отправляет, так сказать, по инстанции для отчета… Там не берется в расчет, а вдруг кто-то заболел или опоздал, или еще что-то случилось. Но тренеру, увы, нужно выстроить этих всех детей, сфотографировать и отправить отчет. Но это все как-то странно выглядит, если честно. И нам нужно будет позаниматься дебюрократизацией тренерского труда. Мало того, что зарплата невелика, мягко говоря, так еще и наваливают кучу отчетности. Так делать нельзя сказал Ревенко

Депутат также рассказал о важности программы "Земский тренер", которая в пилотном режиме реализуется в 28 регионах страны.

Я считаю, надо распространять на всю страну. И запрос такой есть добавил он

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил ИС "Вести", что на программу "Земский тренер" в 2026 году заложено 900 миллионов рублей. Аналогичные суммы будут выделяться и в 2027, и в 2028 годах.