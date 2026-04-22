Москва22 апр Вести.Футболистам Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно ограничить зарплаты, заявил порталу News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По мнению депутата, сегодня российский спорт должен "жить по возможностям".

Было бы неплохо ввести [потолок зарплат]. Мы видим экономическую ситуацию, понимаем, что сейчас нас поджимают со всех сторон. Это не может не отразиться на инвестициях в спорт. Глобальные спонсоры сбежали отсюда… Нужно внимательно относиться к тому, какие зарплаты и как получают эти зарплаты российские и зарубежные футболисты заявил Свищев

Ранее главный тренер сборной России по футболу заявлял, что не видит практического смысла в ограничении зарплат для спортсменов, поскольку не понимает, как это может работать.