В Госдуме рассказали о льготах ветеранам спорта, действующие в 2026 году

Москва24 мая Вести.Замглавы комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") рассказал о льготах, которые положены ветеранам спорта в текущем году.

По его словам, в 2026-м заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы, а также призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр могут претендовать на ежемесячные государственные стипендии и дополнительные денежные выплаты. Кроме того, многие из них получают прибавки к пенсии, льготное медобслуживание и путёвки на санаторно-курортное лечение.

Как отметил Хамитов в беседе с РИА Новости, региональные власти также предоставляют ветеранам ряд преференций: компенсацию расходов на оплату ЖКХ, бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте, адресную соцподдержку и разовые выплаты к юбилейным и памятным датам.

Отдельные меры помощи, по словам депутата, предусмотрены для заслуженных тренеров и наставников. Ко всему прочему, ветераны спорта вправе бесплатно заниматься на государственных спортивных объектах, участвовать в реабилитационных и оздоровительных программах, а также получать поддержку через спортивные федерации и ветеранские организации.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня у ветеранов и заслуженных спортсменов есть доступ к конкретным, а не символическим льготам и выплатам как на федеральном, так и на региональном уровне.