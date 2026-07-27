ЛДПР предлагает закрепить равные гарантии для жителей всех регионов Слуцкий: ЛДПР в IX созыве будет ликвидировать неравенство в развитии регионов РФ

Москва27 июл Вести.Фракция ЛДПР в течение следующих пяти лет во время IX созыва Госдумы намерена работать над ликвидацией неравенства в региональном развитии. Для этого уже начата работа над проектом конституционного закона. Об этом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил ИС "Вести" по итогам заключительного пленарного заседания VIII созыва ГД.

Он подвел итоги работы фракции за пять лет, а также обозначил планы на будущее. Слуцкий призвал сконцентрироваться на решении неравенства в региональном развитии. Лидер ЛДПР обратил внимание, что Конституция гарантирует гражданам РФ равный доступ к качественной медицине, образованию и праву профессиональной реализации. Однако сейчас на Дальнем Востоке медицина отстает от столичной, а образование молодежь стремится получать в центральной части страны, отметил Слуцкий.

Для обеспечения национальной безопасности мы должны обустраивать Россию не только вокруг Москвы. ЛДПР будет работать предстоящие пять лет, чтобы ликвидировать это неравенство. Мы должны остановить опустынивание, которое сегодня набирает угрожающие обороты. Фракция уже работает над проектом конституционного закона о равных гарантиях для граждан, проживающих в разных субъектах России заявил лидер ЛДПР

Ранее Слуцкий предложил заморозить инициативу по утилизационному сбору до 2030 года. Он обратил внимание, что платежи растут с каждым годом, превращая личный автомобиль в предмет роскоши для большинства жителей РФ.