Слуцкий предложил заморозить утильсбор до 2030 года Слуцкий: утилизационный сбор необходимо заморозить до 2030 года

Москва20 июл Вести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой заморозить утилизационный сбор на автомобили до 2030 года. В своем Telegram-канале политик заявил, что этот платеж превращает личный автомобиль в роскошь для большинства россиян, а его механизм давно требует пересмотра.

Слуцкий напомнил, что утильсбор был введен в 2012 году с благой целью — обеспечить безопасную утилизацию старых машин. Однако с каждым годом ставки только растут. С 1 января 2026 года они были повышены еще на 10–20%, и в результате некоторые модели автомобилей подорожали на 1–1,5 миллиона рублей.

Свой автомобиль для большинства россиян становится роскошью. И одна из причин — утилизационный сбор подчеркнул парламентарий

По словам политика, автовладельцы и так платят таможенные пошлины, НДС, акцизы и транспортный налог, а утильсбор добавляется сверху, не давая взамен ни лучшего сервиса, ни большей доступности. При этом для миллионов людей машина остается необходимостью — чтобы отвезти ребенка в школу, пожилых родителей к врачу или добраться до работы там, где общественный транспорт ходит редко или не ходит вовсе.

Если сбор ввели ради утилизации, пусть эти деньги идут на утилизацию, а не растворяются в бюджете резюмировал Слуцкий

ЛДПР предлагает заморозить утилизационный сбор до 1 января 2030 года, а за это время разобраться, работает ли вообще этот механизм, пересмотреть базовую ставку и коэффициенты, зависящие от мощности двигателя и возраста автомобиля.

Инициатива будет внесена на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.