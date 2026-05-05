В ЛДПР потребовали "до копейки" вернуть россиянам переплату за ЖКХ

"Все до копейки": в ЛДПР призвали вернуть людям переплату за ЖКХ В ЛДПР потребовали "до копейки" вернуть россиянам переплату за ЖКХ

Москва5 мая Вести.Партия ЛДПР предложила правительству РФ разработать механизм, который позволит возвращать россиянам необоснованную переплату за коммунальные услуги напрямую и в полном размере. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

По словам депутата, ЛДПР в марте обратилась к Федеральной антимонопольной службе РФ с требованием предоставить подробные сведения по необоснованным переплатам граждан за коммунальные услуги. Парламентарий также указал на системные нарушения при образовании тарифов, влекущие серьезные социально-экономические последствия.

По заявлениям самой службы, за 2023-2025 годы необоснованные переплаты составили почти 103 млрд рублей, из них более 50 млрд рублей – только за прошлый год, в том числе 25,22 млрд рублей в электроэнергетике, 11,82 млрд – в сфере обращения с ТКО и 10,85 млрд – в теплоснабжении указал Слуцкий

Лидер ЛДПР назвал ответ ФАС на обращение партии "сугубо формальным" и не содержащим запрашиваемой информации.

Ведомство лишь описывает свои полномочия, ссылается на нормативные акты и приводит отдельные примеры сдерживания роста тарифов на будущие периоды. Фактически ФАС России считает достаточным "возвращать" переплаты косвенно – через снижение тарифов в будущем сказал парламентарий

Слуцкий подчеркнул, что все необоснованные переплаты должны вернуться гражданам живыми деньгами. ЛДПР уже предложила правительству создать механизм прямого возврата средств на банковскую карту, счет или почтовым переводом с процентами, а для льготников – в двойном размере.

Необходимо создать простой инструмент для граждан, включающий информирование и упрощенную процедуру возврата через "Госуслуги", ГИС ЖКХ или МФЦ, без лишней заявительной волокиты. Требуем вернуть деньги людям, все до копейки! подытожил депутат

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тарифы ЖКХ не должны "задираться", их необходимо контролировать.