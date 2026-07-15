В ЛДПР выступили за закрепление права на получение основных услуг очно

В ЛДПР хотят сохранить "живые окна" в МФЦ и "серебряный интерфейс" сервисов В ЛДПР выступили за закрепление права на получение основных услуг очно

Москва15 июл Вести.Необходимо закрепить право на получение основных услуг в очном формате, а также сохранить "живые окна" в МФЦ, Социальном фонде, поликлиниках и банках. Об этом ИС "Вести" заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как отметил политик, цифровые технологии должны облегчать гражданам жизнь, а не становиться новым барьером. Слуцкий обратил внимание, что для многих пенсионеров обращение за государственной или банковской услугой превращается в испытание.

Необходимо закрепить право на получение основных услуг офлайн, сохранить "живые окна" в МФЦ, Социальном фонде, поликлиниках, соцзащите и банках. Должны работать отдельные телефонные линии для пенсионеров без голосового лабиринта, а электронные сервисы обязаны иметь простой "серебряный интерфейс" подчеркнул Слуцкий

Лидер ЛДПР добавил, что государственные и социально значимые услуги должны оставаться доступными для людей всех возрастов.