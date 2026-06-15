В ЛДПР предложили отменить личный визит для подтверждения онлайн-записи к врачу

ЛДПР предлагает отменить личный визит для подтверждения онлайн-записи к врачу В ЛДПР предложили отменить личный визит для подтверждения онлайн-записи к врачу

Москва15 июн Вести.Клиникам необходимо запретить требовать от пациентов личный визит для подтверждения онлайн-записи. С таким предложением выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он также призвал обязать медклиники выдавать электронные выписки через "Госуслуги", сократив при этом сроки обработки обращений граждан.

Человек записывается на прием через "Госуслуги", но почему-то вынужден дополнительно подтверждать запись при личном визите в медицинскую организацию. Не менее остро стоит и вопрос получения медицинских документов приводит слова Слуцкого пресс-служба партии

Глава ЛДПР отметил, что до сих пор многим пациентам приходится писать заявления и неделями ждать выписки из своей медкарты, сведения из которой уже содержатся в государственных информационных системах.

Письмо с соответствующими предложениями направлено заместителю председателя правительства Дмитрию Григоренко.