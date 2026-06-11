Слуцкий предложил оценивать работу больниц и поликлиник через "Госуслуги" ЛДПР предлагает оценивать работу руководства медучреждений через портал госуслуг

Москва11 июн Вести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в письме к министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложил создать систему оценки качества медицинской помощи через портал госуслуг.

Как отмечается на сайте партии, обращение направлено в четверг.

Слуцкий заявил в письме, что пока мнение пациентов "ни на что не влияет", иногда люди неделями не могут записаться к врачу, сталкиваются с равнодушием, очередями, некачественной медпомощью и нехваткой лекарств.

…Такие сигналы должны напрямую влиять на оценку работы медицинских организаций, их руководителей и чиновников отрасли указал Слуцкий

По его мнению, оценки пациентов нужно учитывать при анализе эффективности работы региональных министров, оценки должны влиять на зарплату руководителей поликлиник и больниц.

Пациенты могли бы через "Госуслуги" давать оценку после каждого приема, а результаты должны публиковаться в открытом доступе, считает Слуцкий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал неоспоримое преимущество российской медицины перед иностранной - ее доступность, каждый житель России вне зависимости от географии и финансового положения может получить высокоспециализированную и высокотехнологичную медпомощь.