Москва11 июнВести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в письме к министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложил создать систему оценки качества медицинской помощи через портал госуслуг.
Как отмечается на сайте партии, обращение направлено в четверг.
Слуцкий заявил в письме, что пока мнение пациентов "ни на что не влияет", иногда люди неделями не могут записаться к врачу, сталкиваются с равнодушием, очередями, некачественной медпомощью и нехваткой лекарств.
…Такие сигналы должны напрямую влиять на оценку работы медицинских организаций, их руководителей и чиновников отраслиуказал Слуцкий
По его мнению, оценки пациентов нужно учитывать при анализе эффективности работы региональных министров, оценки должны влиять на зарплату руководителей поликлиник и больниц.
Пациенты могли бы через "Госуслуги" давать оценку после каждого приема, а результаты должны публиковаться в открытом доступе, считает Слуцкий.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал неоспоримое преимущество российской медицины перед иностранной - ее доступность, каждый житель России вне зависимости от географии и финансового положения может получить высокоспециализированную и высокотехнологичную медпомощь.