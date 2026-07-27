Москва27 июл Вести.Партия ЛДПР добилась снижения ежедневных ставок по потребительским кредитам, а также провела работу по важнейшим вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом ИС "Вести" заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, рассказывая об итогах работы партии в Госдуме.

По его словам, ЛДПР – командный игрок на пространстве Госдумы.

Принято 413 наших законопроектов, 34 наших собственных, 379 в содружестве с другими фракциями … Представьте себе, если бы когда-то мы давали отписки, что бы было в социальных сетях. Ну, этого нет, потому что в течение 48 часов я отвечаю каждому … Мы добились снижения ежедневных ставок по потребительским кредитам, ограничили рекламу кредитов … Мы работали и работаем по важнейшим вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства сказал он

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что партия ЛДПР избавилась от интриганов и предателей, а также стала надежнее.