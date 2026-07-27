Москва27 июлВести.Партия ЛДПР избавилась от интриганов и предателей, а также стала надежнее. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, задача партии – работать во имя людей.
Именно они формируют нашу повестку. Поэтому в девятый созыв мы берем большое количество нерешенных проблем, но за восьмой созыв мы решили как никогда много задач, которые люди ставили перед нами. И мы сами укрепились, избавились от интриганов и предателей, стали консолидированнее, стали надежнее – для страны, для президента, для людейсказал Слуцкий
Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов выразил надежду, что в новом созыве Госдумы должно быть больше военнослужащих.