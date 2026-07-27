Слуцкий: мы избавились от предателей и стали надежнее для страны

Слуцкий заявил, что партия ЛДПР избавилась от предателей и стала надежнее Слуцкий: мы избавились от предателей и стали надежнее для страны

Москва27 июл Вести.Партия ЛДПР избавилась от интриганов и предателей, а также стала надежнее. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, задача партии – работать во имя людей.

Именно они формируют нашу повестку. Поэтому в девятый созыв мы берем большое количество нерешенных проблем, но за восьмой созыв мы решили как никогда много задач, которые люди ставили перед нами. И мы сами укрепились, избавились от интриганов и предателей, стали консолидированнее, стали надежнее – для страны, для президента, для людей сказал Слуцкий

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов выразил надежду, что в новом созыве Госдумы должно быть больше военнослужащих.