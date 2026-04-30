Слуцкий: в Европе осознают, что Киеву придется пойти на территориальные уступки

Слуцкий: в ЕС признают, что Украине придется пойти на территориальные уступки Слуцкий: в Европе осознают, что Киеву придется пойти на территориальные уступки

Москва30 апр Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно признал, что Украине придется уступить территории России. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета ГД по международным делам, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он обратил внимание, что в ФРГ, как и во Франции, стало меньше русофобии.

Мерц неожиданно для многих признал, что придется Украине поступиться какими-то территориями, все это, дескать, как обычно, оболочка для западноевропейских русофобов ради европейского будущего Украины сказал Слуцкий

Ранее Мерц в интервью журналу Spiegel констатировал, что эра чрезмерного комфорта для немцев подошла к концу. Он отметил, что значительная часть населения страны и политической элиты не осознает глобальные вызовы современности.