Слуцкий: русофобии в Германии становится все меньше

Слуцкий отметил "сползание" Берлина с русофобской позиции Слуцкий: русофобии в Германии становится все меньше

Москва30 апр Вести.Власти Германии начинают признавать неизбежную победу России на фронте и "сползают с русофобской позиции". Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Германию Слуцкий назвал одним из центров тяжести европейской русофобии.

Правда, русофобии в самой Германии, равно как и во Франции, становится все меньше отметил лидер ЛДПР

Канцлер Германии Фридрих Мерц на днях заявил, что Киеву, возможно, придется смириться с потерей части территории в рамках будущего мирного соглашения с Россией ради перспектив вступления в ЕС.

Позиция Мерца характерна. Уже невозможно отрицать, что явные успехи Вооруженных сил России на фронте приведут, и в ближайшем будущем, даже если не будет каких-то шагов - хорошо бы они были, добавлю от себя, в переговорном процессе, - но тем не менее достаточно форсированно, и Мерц это понимает, будет успех России. Будет достигнут успех силами российского оружия отметил Слуцкий

Фридрих Мерц, по его словам, начал признавать очевидное.

Что касается позиции Берлина и в частности канцлера Фридриха Мерца - неожиданно, но это индикатор того, что самая радикальная публика европейской партии войны вынуждена потихонечку сползать с русофобской позиции подчеркнул лидер ЛДПР

Также Леонид Слуцкий отметил: США в случае начала наземной операции в Иране столкнутся с серьезными сложностями.