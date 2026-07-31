Москва31 июл Вести.Партия ЛДПР будет добиваться снижения ставки по уже выданным кредитам. Об этом ИС "Вести" заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

С 16 до 14% снизилась ставка, но банки не понижают для тех, кому раньше было выдано под 16, а надо понижать. И мы добьемся законопроекта, который обяжет банки это делать. И этим будем заниматься самые ближайшие месяцы, никуда не откладывая. Думаю, что нас здесь поддержат и другие партии, тесно работаем с Банком России