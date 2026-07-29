В ЛДПР предлагают отказаться от риторики запретов в молодежной политике

ЛДПР призывает отказаться от запретительной риторики в отношении молодежи В ЛДПР предлагают отказаться от риторики запретов в молодежной политике

Москва29 июл Вести.ЛДПР не будет в будущем поддерживать запретительные законы, которые принимаются в отношении молодежи. Гражданам нужны прозрачность и безопасность. Об этом заявил ИС "Вести" председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

На площадке Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" политик подчеркнул, что государство должно ставить в приоритет защищенность обычного человека. По его мнению этого можно добиться, установив понятные правила и обеспечив безопасное пространство для инициатив.

Сильное государство обязано жестко пресекать мошенничество, наркоторговлю, терроризм и преступления против детей. Но нельзя каждый новый вызов встречать блокировкой, ограничением или очередным поводом наказать миллионы обычных людей считает Слуцкий

Ранее лидер ЛДПР анонсировал, что партия в течение IX созыва Госдумы будет работать над ликвидацией неравенства в региональном развитии.