ЦБ порекомендовал удовлетворять заявления ИП и юрлиц о реструктуризации кредитов

Банк России продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты для бизнеса ЦБ порекомендовал удовлетворять заявления ИП и юрлиц о реструктуризации кредитов

Москва8 июл Вести.Банк России продлил срок действия рекомендаций для кредитных организаций, касающихся реструктуризации займов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП).

Об этом сообщается в письме финрегулятора, направленном банкам и своим структурным подразделениям.

Уточняется, что эта мера поддержки будет актуальна на протяжении третьего квартала 2026 года.

В документе разъясняется, что финансовым учреждениям рекомендуется удовлетворять заявления о реструктуризации ссуд, если такие обращения поступают от заемщиков в период с июля по сентябрь 2026 года.

Ранее эксперт проекта Научно-исследовательского финансового института Минфина России "Моифинансы.РФ" Алексей Родин рассказал, что банки массово отклоняют запросы на кредитные каникулы и реструктуризацию долгов. По данным Центробанка, 80% таких обращений остаются без ответа, что приводит к увеличению общей задолженности.