Пенсионерам напомнили об их праве на обязательную долю в наследстве Эксперт Русяев: пенсионеры имеют право на обязательную долю в наследстве

Москва9 июн Вести.Пенсионеры относятся к тому кругу лиц, который может претендовать на обязательную долю в наследстве. Об этом рассказал основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев в беседе с RT.

По его словам, законодательством предусмотрен круг родственников, которые получают часть имущества умершего вне зависимости от того, что написано в завещании. Это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруга и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, к которым относятся и пенсионеры по возрасту.

Размер обязательной доли составляет половину того, что человек получил бы при наследовании по закону, если бы завещания не было вовсе. Сначала эта доля забирается из той части имущества, которую наследодатель никому не завещал, и только при нехватке такого имущества затрагивается завещанное пояснил эксперт

Нетрудоспособность оценивают на день смерти, поэтому возраст и состояние здоровья наследника учитывают именно на эту дату. Тем не менее, окончательное решение зависит от суда, который может как уменьшить обязательную долю человека, так и вовсе отказать в ее присуждении.

Ранее заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко назвала категории граждан, которые получат две пенсии в июле.