Москва13 июн Вести.Родовый сертификат, который выдают беременным женщинам в России, предназначен для оплаты медицинских услуг, и его невозможно обналичить. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

В беседе с RT парламентарий пояснил, что сертификат в 2026 году положен всем беременным россиянкам и иностранным гражданкам, у которых есть полис ОМС и СНИЛС. Его выдают в электронном виде при первом посещении женской консультации и автоматически распределяют его номинал на различные цели.