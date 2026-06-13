Москва13 июнВести.Родовый сертификат, который выдают беременным женщинам в России, предназначен для оплаты медицинских услуг, и его невозможно обналичить. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
В беседе с RT парламентарий пояснил, что сертификат в 2026 году положен всем беременным россиянкам и иностранным гражданкам, у которых есть полис ОМС и СНИЛС. Его выдают в электронном виде при первом посещении женской консультации и автоматически распределяют его номинал на различные цели.
Оплачиваются ведение беременности, помощь в родах и профилактические осмотры ребенка до года. Сумма сертификата в 2026 году — 12 тыс. рублей. Распределение: 4 тысячи — женской консультации, 6 тысяч — роддому, 2 тысячи — детской поликлинике за наблюдение ребенка до года. Это не выплата женщине, а оплата услуг медикам. Обналичить сертификат нельзяпояснил Никита Чаплин