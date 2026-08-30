Москва30 авг Вести.В России нужно бороться с извращенными представлениями о семьях в массовой культуре, а также повышать экономическую и социальную поддержку многодетных семей. Такое мнение ИС "Вести" высказал заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва.

Нужно, чтобы [было] несколько [детей], два-три ребенка, лучше три. И это тоже требует поддержки и экономической, и социальной… Нужно бороться с тем, что является антисемейным. То есть разного рода извращенные представления о семье, которые у нас присутствуют в сериалах, в фильмах, в разных других видах масс-культуры. Что-то из этого сделано, а что-то тоже не сделано сказал он

Ранее телеведущая, общественный деятель Наталья Москвитина заявила, что для русских людей отсутствие семьи и близких по духу людей - это катастрофа.