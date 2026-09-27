Москва27 сен Вести.Проблема разрушения традиционной семьи, укоренившаяся в российском обществе за последнее столетие, требует совместных усилий государства и Церкви для своего преодоления, потому что от этого зависит будущее страны.

Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев

По его мнению, за последние сто лет россияне стали все чаще воспринимать семью как барьер на пути к успеху или самореализации.

Вопрос о разводах ведь в России поднялся гораздо раньше, чем в наше время. Еще в XIX веке разводы стали нормой. Официальные разводы стали разрешены абсолютно беспроблемно в советское время. Вроде бы как освобождение личности, освобождение женщины. И, собственно, традиционная семья, начала уничтожаться в двадцатые-тридцатые годы XX столетия. К сожалению, эта идея, что семья – это помеха или в общественном деле, или в личной реализации, за последние 100 лет только укрепилась. Это очень серьезная, очень непростая проблема, но, если, я думаю, возьмемся всем миром и под духовным предводительством нашей Церкви мы можем с этим справиться, потому что иначе у нас не будет будущего заявил Перевезенцев

Ранее сообщалось, что в России более 80% супругов принимают решение о разводе. Член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, заместитель председателя Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Наталья Москвитина считает, что в России необходим институт наставничества, где супружеские пары, прожившие более 50 лет вместе, помогали бы молодым семьям, проходящим кризисные периоды.