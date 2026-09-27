Москва27 сенВести.Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складам в Киеве, после чего там начались пожары, сообщает Telegram-канал SHOT.
В соцсетях сообщают о мощном взрыве в Соломенском районе, за которым последовали повторные взрывы.
Очевидцы сообщают о грибовидном облаке дыма, которое видно на большом расстоянии. По предварительным сведениям, под удар попал склад с боеприпасами.
Кроме того, атакован офис оператора мобильной связи и интернет-провайдера Vodafone в Шевченковском районе. SHOT утверждает, что в атакованном здании находился крупный data-центр.
ВС России ударили беспилотниками по центру обработки данных (ЦОД) "Космонова" в Киеве. ЦОД использовали для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) мобильным интернетом и спутниковой связью Starlink.