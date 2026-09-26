Москва26 сенВести.Россия не намерена снимать с повестки тему Бучи и прочих провокаций киевского режима и продолжит работать над тем, чтобы донести правду до мировой общественности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Лжецы и фальсификаторы могут быть уверены, что тему Бучи и другие провокации мы просто так не оставимподчеркнула Захарова
Россия продолжит оказывать содействие независимым специалистам и расследователям для выявления правды и донесения ее до мировой общественности, подчеркнула Захарова.
Глава МИД Сергей Лавров воззвал к профессиональной гордости журналистов и призвал их расследовать провокацию в украинском городе Буча.
Представители СМИ получили на Генеральной Ассамблее ООН российский доклад о фальсификации событий в Буче. Лавров выразил надежду, что доклад подстегнет интерес журналистов, и они смогут разобраться в ситуации.