Захарова: Россия не оставит тему Бучи, фальсификаторы могут быть в этом уверены Захарова заявила, что Россия не оставит тему Бучи

Москва26 сен Вести.Россия не намерена снимать с повестки тему Бучи и прочих провокаций киевского режима и продолжит работать над тем, чтобы донести правду до мировой общественности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Лжецы и фальсификаторы могут быть уверены, что тему Бучи и другие провокации мы просто так не оставим подчеркнула Захарова

Россия продолжит оказывать содействие независимым специалистам и расследователям для выявления правды и донесения ее до мировой общественности, подчеркнула Захарова.

Глава МИД Сергей Лавров воззвал к профессиональной гордости журналистов и призвал их расследовать провокацию в украинском городе Буча.

Представители СМИ получили на Генеральной Ассамблее ООН российский доклад о фальсификации событий в Буче. Лавров выразил надежду, что доклад подстегнет интерес журналистов, и они смогут разобраться в ситуации.