Лавров воззвал к гордости журналистов, чтобы они расследовали провокацию в Буче Лавров призвал провести журналистское расследование провокации в Буче

Москва26 сен Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал журналистов расследовать провокацию в украинском городе Буча. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава ведомства добавил, что среди СМИ распространили доклад об этой инсценировке. Лавров выразил надежду, что эта информация подстегнет интерес журналистов и они смогут разобраться в ситуации.

Почему никто не поинтересовался, где все-таки официальная информация об именах тех, чьи трупы были показаны по BBC? Я взываю к вашей профессиональной гордости. В очередной раз. Надеюсь, что буду услышан … Мы вам распространили доклад нашего общественного движения. Надеюсь, он будет вам полезен и, может быть, стимулирует вашу журналистскую заинтересованность, журналистское чутье все-таки разобраться, что же там было и почему так тщательно скрывают правду отметил дипломат

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на встрече с Лавровым министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль стыдливо прикрыл доклад об инсценировке в Буче.

Провокация в Буче – это попытка киевского режима обвинить Вооруженные силы РФ в военных преступлениях. Анализ имен погибших, которых Украина считает мирными жителями, показал, что многие из них являлись военнослужащими нацгвардии, боевиками националистических батальонов и подразделений теробороны.