Москва26 сен Вести.Судебно-медицинские эксперты составили официальное заключение о причинах смерти музыкального критика Сергея Соседова, документ передали родственникам телеведущего, сообщает KP.RU.

Предположение о том, что падение с лестницы произошло из-за оторвавшегося тромба, не нашло подтверждения. Согласно предварительным данным вскрытия, у 58-летнего Соседова диагностирован перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга.

На состояние Соседова могли повлиять длительный перелет и смена часовых поясов, однако это не подтверждено экспертизой, сказано в публикации.

Сергей Соседов скончался 23 сентября в городе Нерюнгри в Якутии, куда он приехал, чтобы принять участие в конкурсе красоты в качестве члена жюри.

Музыкальный критик почувствовал себя плохо в гостинице. При падении Соседов ударился головой, врачи не смогли его спасти. Момент падения телеведущего на лестнице зафиксировала камера видеонаблюдения.

Тело журналиста доставят в Москву не раньше понедельника, 28 сентября. Похороны, как ожидается, пройдут 1 октября.