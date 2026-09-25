Транспортировка тела Соседова из Якутии в Москву будет не раньше понедельника

Тело Соседова перевезут из Якутии в Москву не раньше понедельника Транспортировка тела Соседова из Якутии в Москву будет не раньше понедельника

Москва25 сен Вести.Тело журналиста и музыкального критика Сергея Соседова транспортируют из Якутии в Москву не в течение этой недели. Об этом стало известно из сообщения ТАСС.

Тело Сергея Соседова транспортируют из Якутии в Москву не раньше понедельника говорится в публикации

Ранее сообщалось, что перевозка тела скончавшегося журналиста из Нерюнгри, где он и скончался, в Москву состоится вскоре после оформления всех необходимых документов.

Соседов скончался в возрасте 58 лет. Причиной его смерти стала травма головы, которую он получил в результате падения с лестницы.