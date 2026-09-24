Москва24 сенВести.Организатор конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока" Виктор Зубов рассказал, что скончавшийся 23 сентября тележурналист Cергей Соседов получил травму несовместимую с жизнью, он упал с лестницы и ударился затылком об плитку, сообщает Telegram-канал MSK1.RU.
Как сказали сегодня патологоанатомы, травма была несовместимая с жизнью. Нет, не тромб, травма. Он, когда упал, сразу потерял сознаниеприводятся в сообщении слова организатора конкурса
По словам Виктора Зубова, Соседов скончался в больнице после проведенной операции. Заключение о смерти патологоанатомы выдадут завтра.
Ранее сообщалось, что мэр Нерюнгри Илья Гудошник рассказал подробности гибели тележурналиста.