Актриса и певица Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет

Умерла вдова Владимира Высоцкого Марина Влади Актриса и певица Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет

Москва24 сен Вести.Французская актриса и певица Марина Влади скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщает BFM.

О смерти артистки сообщили ее родные.

Французско-российская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет в четверг, 24 сентября говорится в сообщении

Влади была женой советского актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Влади и Высоцкий поженились 1 декабря 1970 года, их брак продлился до смерти великого артиста в 1980-м.

В начале этого года Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив. При этом артистка просила не публиковать письма при ее жизни.