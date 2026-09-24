Москва24 сенВести.Французская актриса и певица Марина Влади скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщает BFM.
О смерти артистки сообщили ее родные.
Французско-российская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет в четверг, 24 сентябряговорится в сообщении
Влади была женой советского актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Влади и Высоцкий поженились 1 декабря 1970 года, их брак продлился до смерти великого артиста в 1980-м.
В начале этого года Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив. При этом артистка просила не публиковать письма при ее жизни.